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Новости 14:58

Суд отклонил иск юристки, оскорбившейся на Собчак за вопрос о "панели" на ПМЭФ

фото ЗакС политика Суд отклонил иск юристки, оскорбившейся на Собчак за вопрос о "панели" на ПМЭФ

Кунцевский райсуд Москвы отказался удовлетворять иск о защите чести и достоинства юристки Эльнары Троицкой, поданный к телеведущей Ксении Собчак.

Троицкая собирается подать апелляционную жалобу на решение инстанции.

"Пока все кругом пищат, как маленькие молочные поросята, насчёт сегодняшнего решения суда по делу "о форумчаночке", я лёгким взмахом руки подаю апелляцию. <…> Будем дальше разбираться с уважаемой Ксенией Анатольевной, надеюсь, чтобы она придерживала свой остренький язычок на тему красивых женщин, которых у нас в России большинство", — прокомментировала решение суда Троицкая у себя в соцсетях.

Напомним, юристка была вынуждена обратиться в суд после того, как Собчак задала показавшийся ей оскорбительным вопрос про то, на какую "панель" она пришла на ПМЭФ-2021. При этом речь шла о сессионных панелях на форуме, где выступали различные спикеры.

Троицкая хотела взыскать с Собчак 50 млн рублей морального вреда.


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