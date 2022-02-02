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Новости 9:56

Лжеминеры требовали отмены QR-кодов и 23 тысячи долларов у петербургского суда и компании

фото ЗакС политика Лжеминеры требовали отмены QR-кодов и 23 тысячи долларов у петербургского суда и компании

В понедельник, 1 февраля, в петербургскую компанию "Магистраль Северной Столицы" и Октябрьский районный суд поступили письма взрывоопасного характера, в которых сообщалось о якобы минировании зданий, информирует пресс-служба полицейского главка.

От суда лжеминеры требовали отмены режима QR-кодов, а от компании - 23 тысячи долларов.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели здания, однако ничего опасного внутри не нашли. В результате из суда эвакуировали 93 человек, а "Магистраль Северной Столицы" продолжила работу в привычном режиме.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.


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