Вишневский спросил у Лисовца, как убрать очереди у поликлиник

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") 2 февраля направил обращение главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу с вопросом, как в городских поликлиниках оборудуют фильтр-боксы, чтобы горожанам не приходилось подолгу ждать своей очереди на улице. Текст письма парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Вишневский отмечает, что у некоторых поликлиник время ожидания в очереди составляет от 40 минут до нескольких часов. В частности, он указал пять учреждений во Фрунзенском, Выборгском, Василеостровском и Колпинском районах города.

Депутат спрашивает, как будут оборудованы фильтр-боксы и есть ли возможность переместить очереди больных с легкой формой ОРВИ и подозрением на коронавирус с улицы в помещение.

Напомним, 2 февраля у москвичей появилась возможность дистанционно получить больничный для "контактных". Петербургский комздрав заявил, что реализовать в полной мере аналогичную систему в городе затруднительно из-за отсутствия разрешения от Минздрава.

Константин Леньков