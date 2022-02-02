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Новости 19:45

Суд оставил в силе приговор москвичу, отправленному в колонию в связи с акцией за Навального

фото ЗакС политика Суд оставил в силе приговор москвичу, отправленному в колонию в связи с акцией за Навального

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в пересмотре дела москвича Павла Грин-Романова, которого обвинили в нападении на полицейского в ходе акции протеста 31 января прошлого года, передает "Интерфакс".

По версии следствия, активист распылил в лицо силовику содержимое перцового баллончика. Грин-Романов признал вину.

Первоначально молодого человека приговорили к 3,5 годам заключения, но прошлым летом срок сократили до трех лет. До уголовного преследования он работал специалистом в IT-сфере.

Напомним, что 31 января 2021 года во время всероссийской акции протеста, участники которой выступали против ареста оппозиционера Алексея Навального, задержали беспрецедентное число человек: свыше 5,5 тысяч. 


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