Суд оставил в силе приговор москвичу, отправленному в колонию в связи с акцией за Навального

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в пересмотре дела москвича Павла Грин-Романова, которого обвинили в нападении на полицейского в ходе акции протеста 31 января прошлого года, передает "Интерфакс".

По версии следствия, активист распылил в лицо силовику содержимое перцового баллончика. Грин-Романов признал вину.

Первоначально молодого человека приговорили к 3,5 годам заключения, но прошлым летом срок сократили до трех лет. До уголовного преследования он работал специалистом в IT-сфере.

Напомним, что 31 января 2021 года во время всероссийской акции протеста, участники которой выступали против ареста оппозиционера Алексея Навального, задержали беспрецедентное число человек: свыше 5,5 тысяч.