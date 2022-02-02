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Горсуд отказался выпустить брата экс-главы Калининского района под залог

фото ЗакС политика Горсуд отказался выпустить брата экс-главы Калининского района под залог

Городской суд Петербурга оставил прежней меру пресечения, избранную для Павла Громова, вместе со своим братом, бывшим главой Калининского района Иваном Громовым проходящего по делу о мошенничестве: его оставили в СИЗО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов, указавшая, что на заседании присутствовали жена и мать подследственного. Первая рассказывала о достоинствах Павла Громова как семьянина, а вторая предлагала залог в миллион рублей, но суд остался непреклонен.

В свою очередь, защита фигуранта дела заявила, что следствие ведет дело предвзято и что аргументы гособвинения бессодержательны.

По версии следствия, Павел Громов причастен к хищению более 160 млн рублей. Из материалов дела следует, что он помогал брату в бытность того чиновником легализовать деньги через кипрские офшоры и что при зарплате не более чем в 40 тысяч рублей он живет не по средствам. Всего силовики насчитали восемь криминальных эпизодов.

Под стражу Ивана и Павла Громовых отправили в первой декаде декабря. Примечательно, что во главе Калининского района главный фигурант дела о мошенничестве не успел проработать и месяца.


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