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Новости 14:38

За сутки в COVID-стационары попало рекордное количество петербуржцев — 885 человек

фото ЗакС политика За сутки в COVID-стационары попало рекордное количество петербуржцев — 885 человек

За последние 24 часа в инфекционные стационары Петербурга поступили 885 пациентов с COVID-19: это максимум с лета 2021 года, следует из эпидемиологической справки Смольного от 3 февраля.

Всего в городских больницах лежат 7 927 горожан с ковидом. Из них 598 находятся в реанимации, 302 - на аппаратах ИВЛ, 282 поместили во временный госпиталь в "Ленэкспо" и, наконец, 606 - в пансионате "Заря".

Амбулаторно лечатся 127 763 петербуржца с коронавирусом, 4 032 человека отправлены на карантин, 150 помещены в обсервацию.

Суточное количество проведённых ПЦР-тестов достигло отметки 92 542.

Полностью закончили цикл вакцинации 2,8 млн жителей Северной столицы.


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