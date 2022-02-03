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Экс-главу Калининского района и его брата оставили в СИЗО до конца мая в рамках дела о мошенничестве

фото ЗакС политика Экс-главу Калининского района и его брата оставили в СИЗО до конца мая в рамках дела о мошенничестве

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок пребывания под стражей для бывшего главы Калининского района Ивана Громова и его брата Павла, вдвоем проходящих по делу о мошенничестве. В следственном изоляторе оба пробудут по меньшей мере до 23 мая, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что братьев Громовых, задержанных в декабре, обвиняют в хищении более 160 млн рублей в период нахождения Ивана Громова на госслужбе. По версии следствия, незаконно добытые деньги его брат  якобы помогал "отмывать" через офшоры на Кипре. 

Накануне в Горсуде защита Павла Громова оспаривала саму меру пресечения, примененную к нему: у адвокатов имелись претензии к качеству аргументов следствия и гособвинения, однако их доводы не убедили судью, который отказался выпускать подследственного под залог в миллион рублей.

Иван Громов, назначенный в конце прошлого года главой администрации Калининского района, не успел проработать в новой должности до своего задержания и одного месяца.


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