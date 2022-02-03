Вишневский обратился в Генпрокуратуру из-за последних заявлений Кадырова

Петербургский депутат Борис Вишневский, встревоженный и возмущенный ситуацией вокруг семьи отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева и открытыми угрозами в ее адрес Чечни, написал заявление на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Он попросил проверить на соответствие федеральному законодательству последние резонансные высказывания главы республики Рамзана Кадырова. В их числе петеруржец упомянул уподобление правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной "террористам", которых Кадыров привык "уничтожать". Вишневский просит проверить несколько реплик регионального начальника на признаки нарушения статей 282 и 119 УК.

"Да, мне скажут, что это не имеет смысла. Да, понимаю, что будут заматывать. Да, не питаю иллюзий. И тем не менее, "соблюдайте свои законы!"", - прокомментировал обращение к генпрокурору депутат в своем Telegram-канале.

Ранее с похожим заявлением в СК обращалась редакция "Новой газеты".

Напомним, что продолжающийся публичный скандал и громкие заявления Кадырова связаны с его конфликтом с семьей Янгулбаева. Эскалация началась после того, как в конце января жену судьи Зарему Мусаеву силой вывезли в Чечню и арестовали по обвинению, которое представляется правозащитникам сомнительным. Кадыров и его окружение в дальнейшем не раз разражались обвинениями и угрозами преследования в адрес всей семьи Янгулбаева.

Накануне в Грозном состоялся митинг с участием сотен тысяч демонстрантов, в ходе которого звучали проклятья в адрес семьи Янгулбаева и сжигались портреты ее членов. На следующий день 3 февраля судейская коллегия Чечни лишила Янгулбаева статуса судьи, что автоматически подразумевает лишение неприкосновенности. Сам он вместе с сыном находится в вынужденной эмиграции, опасаясь за свою жизнь.