В "Ростелекоме" заявили о неготовности организовать бесплатный Wi-Fi в больницах Петербурга

Затраты, необходимые на организацию бесплатного интернета в медучреждения Петербурга, не сопоставимы с благотворительными возможностями ПАО "Ростелеком", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе северо-западного филиала компании.

С предложением сделать свободный Wi-Fi в больницах города ранее выступил депутат Заксобрания от "Единой России" Антон Соловьев. Он написал, что об этом просят юные пациенты и их родители.

Для реализации такого проекта необходимы серьезные проработки и время, заявили в "Ростелекоме". Решение по таким вопросам должны приниматься на федеральном или региональном уровне с учетом мнения мнения родных или опекунов несовершеннолетних, считают в компании.

"Главная цель нахождения людей в больницах – их лечение. Нет уверенности в том, что наличие Wi-Fi, к примеру, в детских медучреждениях или в отделениях скорой помощи, может способствовать выздоровлению пациентов", - заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что доступ в интернет для организации процесса лечения и административной деятельности есть во всех медучреждениях Петербурга.