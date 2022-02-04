Суд в Петербурге запретил две интернет-страницы, на которых торговали редкими видами обезьян

Московский районный суд Петербурга признал запрещенной на территории РФ информацию на двух сайтах. Речь идет об объявлениях, авторы которых предлагают всем желающим купить обезьян мангобей, представляющих собой редкий и охраняемый вид. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд обратил внимание, что никаких намеков на наличие разрешительной документации для такой торговли на обеих страницах не содержится. Зато содержатся контактные данные продавца и цена вопроса.

"Указанная информация содержит сведения о деятельности, представляющей опасность для окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Обезьяны мангобей находятся под угрозой уничтожения и включены в Красную книгу России.

По состоянию на утро 4 февраля обе ссылки остаются доступными.