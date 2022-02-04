ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:27

Суд в Петербурге запретил две интернет-страницы, на которых торговали редкими видами обезьян

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил две интернет-страницы, на которых торговали редкими видами обезьян

Московский районный суд Петербурга признал запрещенной на территории РФ информацию на двух сайтах. Речь идет об объявлениях, авторы которых предлагают всем желающим купить обезьян мангобей, представляющих собой редкий и охраняемый вид. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд обратил внимание, что никаких намеков на наличие разрешительной документации для такой торговли на обеих страницах не содержится. Зато содержатся контактные данные продавца и цена вопроса.

"Указанная информация содержит сведения о деятельности, представляющей опасность для окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Обезьяны мангобей находятся под угрозой уничтожения и включены в Красную книгу России.

По состоянию на утро 4 февраля обе ссылки остаются доступными.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама