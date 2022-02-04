В России - очередной антирекорд по суточной COVID-заболеваемости: 168,2 тысяч случаев

В России продолжается резкий подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 168 201 новый случай заражения инфекцией. Это почти на 12,5 тысяч случаев инфицирования больше, чем накануне, и это новый антирекорд с начала пандемии. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 682 человека (на пятнадцать больше, чем накануне). Сумели поправиться 58 449 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 25 019 новых больных, за ней следует Петербург – 21 832 (на 598 больше, чем накануне, и это тоже новый антирекорд) и Подмосковье – 11 255. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 6 867 человек с коронавирусом и скончались 57 (накануне – 56).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.

Отметим, что вместе с обновляющимся почти каждый день антирекордом по суточной заболеваемости в Петербурге накануне был также зафиксирован антирекорд по числу COVID-госпитализаций за сутки: их насчитали 885.