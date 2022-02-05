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Новости 14:45

За сутки более четырех тысяч петербуржцев обратились за дистанционным закрытием больничного

фото ЗакС политика За сутки более четырех тысяч петербуржцев обратились за дистанционным закрытием больничного

Прием заявок на дистанционное закрытие больничных листов, открытый накануне в Петербурге, вызвал ажиотаж у граждан. По подсчетам чиновников, только за первые сутки через телефонный номер 122 обращения подали 4 413 человек. Кроме того, заявки поступили и через портал "Здоровье петербуржца". Из-за технических сбоев на сайте их пришло только 137.

"Стараемся принять меры, чтобы разгрузить поликлиники. Возможность закрыть больничный дистанционно позволит сократить очереди", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что остается высоким спрос и на выдачу больничных в дистанционном режиме, однако этой практике пока не дают начаться федеральные чиновники. В петербургском комздраве рассчитывают, что открывать больничные не выходя из дома Минздрав позволит россиянам уже в самое ближайшее время.

Тем временем, на фоне пятизначных показателей заболеваемости коронавирусом каждый день в городских поликлиниках продолжают наблюдаться очереди, и вопрос дистанционной бюрократии встает все более остро.


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