За сутки более четырех тысяч петербуржцев обратились за дистанционным закрытием больничного

Прием заявок на дистанционное закрытие больничных листов, открытый накануне в Петербурге, вызвал ажиотаж у граждан. По подсчетам чиновников, только за первые сутки через телефонный номер 122 обращения подали 4 413 человек. Кроме того, заявки поступили и через портал "Здоровье петербуржца". Из-за технических сбоев на сайте их пришло только 137.

"Стараемся принять меры, чтобы разгрузить поликлиники. Возможность закрыть больничный дистанционно позволит сократить очереди", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что остается высоким спрос и на выдачу больничных в дистанционном режиме, однако этой практике пока не дают начаться федеральные чиновники. В петербургском комздраве рассчитывают, что открывать больничные не выходя из дома Минздрав позволит россиянам уже в самое ближайшее время.

Тем временем, на фоне пятизначных показателей заболеваемости коронавирусом каждый день в городских поликлиниках продолжают наблюдаться очереди, и вопрос дистанционной бюрократии встает все более остро.