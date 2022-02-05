Лукашенко заявил, что "всегда" будет президентом, если "внутри нас будут как в 20-м году рвать"

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии уже 28 лет, в новейшем интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву рассказал, как долго он еще собирается удерживаться у власти. Для ухода на покой бессменный глава государства должен лично удостовериться в том, что внешнеполитическая и внутриполитическая ситуации вселяют спокойствие и позволяют передать власть другому человеку.

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси <...> и, еще важнее, внутри нас будут как в 20-м году рвать — всегда будет [президентом Лукашенко]", - заявил герой интервью, фрагмент которого показала пресс-служба администрации белорусского президента.

В случае, если белорусский авторитарный правитель все же почувствует необходимое ему спокойствие, то, по его выражению, со следующим претендентом на его пост "мы определимся". Лукашенко также попросил всех поверить в то, что он на самом деле не очень стремится быть президентом и дальше.

Напомним, что после скандальных выборов августа 2020 года страны ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом, считая, что результаты выборов были грубейшим образом подделаны, а сама процедура не была конкурентной. Точно так же решили после выборов и сотни тысяч белорусов, вышедших по всей стране на улицы с мирными демонстрациями. Однако гражданские выступления режиму Лукашенко удалось подавить силой: оппозиционеры и активисты, заметные и не очень, в основном либо выдавлены из страны, либо находятся в заключении.