Петербуржцы получили возможность открывать больничный дистанционно

Начиная с воскресенья, 6 февраля, жители Петербурга с ОРВИ или подозрением на коронавирус получили возможность открыть больничный лист дистанционно, информирует пресс-служба Смольного.

Соответствующий порядок был утверждён согласно поручению Министерства здравоохранения РФ, которое внесло коррективы в приказ "О порядке организации работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции".

"Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Оформить заявку на дистанционный больничный горожане смогут, воспользовавшись телефонным сервисом 122. После того, как поликлиника получит соответствующий запрос, с заболевшим свяжется врач, который уточнит состояние его здоровья. В случае, если описанные симптомы не будут вызывать беспокойства, пациенту расскажут о лечении, параллельно открыв больничный лист на 7 дней. Закрыть его можно будет таким же удалённым способом.