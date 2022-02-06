ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:08

Петербуржцы получили возможность открывать больничный дистанционно

фото ЗакС политика Петербуржцы получили возможность открывать больничный дистанционно

Начиная с воскресенья, 6 февраля, жители Петербурга с ОРВИ или подозрением на коронавирус получили возможность открыть больничный лист дистанционно, информирует пресс-служба Смольного.

Соответствующий порядок был утверждён согласно поручению Министерства здравоохранения РФ, которое внесло коррективы в приказ "О порядке организации работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции".

"Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Оформить заявку на дистанционный больничный горожане смогут, воспользовавшись телефонным сервисом 122. После того, как поликлиника получит соответствующий запрос, с заболевшим свяжется врач, который уточнит состояние его здоровья. В случае, если описанные симптомы не будут вызывать беспокойства, пациенту расскажут о лечении, параллельно открыв больничный лист на 7 дней. Закрыть его можно будет таким же удалённым способом. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама