Минздрав разрешил выдавать QR-коды обладателям высокого титра антител

Минздрав выпустил приказ, по которому в России вводится долгожданная практика: присвоение QR-кодов иммунитета к коронавирусу гражданам, имеющим высокий уровень антител к инфекции. Скан документа размещен на официальном портале правовой информации.

Получить QR-код на новых основаниях можно будет начиная с 21 февраля, перед этим задокументировав достаточный для этого титр антител путем лабораторного исследования. Сертификат будет действовать в течение полугода после получения

Услуга прежде всего адресована россиянам, которые перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме и не стали обращаться к врачам. На сегодняшний день QR-код могут получить только россияне, сделавшие прививку, а также официально переболевшие.