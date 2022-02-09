ЗакС принял законопроект о путинских выплатах семьям с временной регистрацией

Законодательное собрание утвердило в первом чтении проект закона, согласно которому выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будут распространяться на граждан России, зарегистрированных по месту пребывания в Петербурге.

Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в городском парламенте Константин Сухенко объяснил, что для городского бюджета это будут небольшие расходы, но положение семей это позволит облегчить.

Решение о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет было принято в первую волну коронавируса, в марте 2020 года, в соответствии с указом Владимира Путина. Ранее претендовать на них могли в Петербурге только родители с постоянной регистрацией.

Сергей Еремеев