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Новости 11:28

ЗакС принял законопроект о путинских выплатах семьям с временной регистрацией

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект о путинских выплатах семьям с временной регистрацией

Законодательное собрание утвердило в первом чтении проект закона, согласно которому выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будут распространяться на граждан России, зарегистрированных по месту пребывания в Петербурге.

Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в городском парламенте Константин Сухенко объяснил, что для городского бюджета это будут небольшие расходы, но положение семей это позволит облегчить. 

Решение о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет было принято в первую волну коронавируса, в марте 2020 года, в соответствии с указом Владимира Путина. Ранее претендовать на них могли в Петербурге только родители с постоянной регистрацией.

Сергей Еремеев


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