Сумма штрафов за некачественную уборку наледи в Петербурге составила 68 млн рублей

За зимний период в Петербурге Государственная жилищная инспекция подготовила более 600 административных дел за некачественную уборку наледи с кровель. Сумма штрафов составила 68 млн рублей, сообщил заместитель главного государственного жилищного инспектора Юрий Кузин на пресс-конференции 9 февраля.

- Мы проверили 360 управляющих организаций и 640 ТСЖ и ЖСК за весь период. Штрафы в прошлом году составили по 133-м делам, которые мы возбудили в отношении организаций, 24 млн рублей. В этом году у нас возбуждено было 504 дела об административном правонарушении. Штрафы составили 44 млн, - рассказал Кузин.

По словам Кузина, в декабре 2021 года проверка выявила нарушения в 24% домов. Результаты аналогичного исследования в этом году показали, в это среди 5,5 тысяч домов нарушения обнаружили в 32%. Меньше всего нарушений выявлено в Кронштадтском, Петродворцовом и Фрунзенском районах. Проблемными остаются центральные районы, где для качественной уборки требуется больше средств.

Константин Леньков