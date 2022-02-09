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Новости 14:51

Петербурженка отсудила у "Ленты" почти 90 тысяч рублей за сломанный о пирожок с болтом зуб

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила у "Ленты" почти 90 тысяч рублей за сломанный о пирожок с болтом зуб

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Антонины Арининой, поданный к сети супермаркетов "Лента": женщина требовала компенсировать ей затраты на лечение зубов.

Суть претензий петербурженки к компании заключалась в том, что она вынуждена была прибегнуть к медицинским услугам после покупки пирожка в одном из сетевых супермаркетов: внутри хлебного изделия оказался металлический болт, о который она сломала зуб.

Как итог, с "Ленты" взыскали стоимость пирожка (82 рубля36 копеек), компенсацию морального вреда (40 тысяч рублей), штраф (20 тысяч рублей), судебные издержки (4,2 тысячи рублей), почтовые расходы (203 рубля), расходы по оплате судебной экспертизы (24 тысяч рублей) и расходы по оплате услуг специалиста (1 тысяча рублей).

Помимо стоматолога, Аринина вынуждена была прибегнуть к услугам гастроэнтеролога, так как оказавшийся внутри пирожка болт она случайно проглотила. Как итог, врач предоставил ей "консультативное заключение о наличии заболевания, что является следствием попадания в пищу несъедобных веществ".

Присутствовавшие на заседании суда представители "Ленты" требовали отказать Арининой в удовлетворении иска ввиду "отсутствия причинно-следственной связи между употреблением истцом приобретенного пирожка и причиненным истцу вредом", пишет объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судья, впрочем, всё же пришёл к выводу, что иск петербурженки должен быть удовлетворён, хоть и не в полном объёме.


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