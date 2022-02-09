С начала зимы в Петербурге утилизировали рекордное количество снега за последнее десятилетие

Нынешняя зима в Петербурге оказалась столь богата на осадки, что уже в первой декаде февраля чиновники зафиксировали рекорд десятилетия по количеству принятого за сезон снега. Такую статистику приводит пресс-служба Смольного. Специальные пункты начиная с рубежа ноября-декабря приняли 3,334 млн кубометров снега. Для сравнения, за весь зимний сезон в прошлом году с улиц убрали 1,849 млн кубометров снега.

"Вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц. Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора", - отметил губернатор Александр Беглов, признавая незаурядность зимы 2021-2022 годов.

Он напомнил о двух открывшихся в январе дополнительных снегоприемных пунктах в Левашово и на Волхонском шоссе. Пойти на это заставила крайняя необходимость: шесть из семи площадок для приема снега, имевшихся у города на начало зимы, переполнились. Таким образом, на сегодняшний день в городе действуют 11 снегоплавильных и 3 снегоприемных пункта.