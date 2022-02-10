Потехина: В петербургских школах отменят дистант после 13 февраля

Курирующая образовательный блок петербургский вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что власти города не собираются продлевать режим дистанционного обучения для школьников после 13 февраля. Аналогичное решение касается также запрета на посещение несовершеннолетними общественных мест.

"Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения. Мы первыми в стране придумали смешанный формат обучения для того, чтобы всё-таки не уходить на дистанционное обучение. <…> Никаких ограничений с 14-го числа мы продлевать не будем", — высказалась Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Напомним, петербургских учащихся 7–11 классов перевели на дистант 2 февраля из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса, к которому очень восприимчивы дети. Приостановлена была также очная работа кружков и учреждений допобразования. Кроме того, несовершеннолетним запретили посещать места общепита и магазины.