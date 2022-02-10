Прокуратура потребовала устранить нелегальную свалку снега

Прокуратура Выборгского района провела проверку после сообщения о нелегальной свалке снега в Парголово. Как уточнили в ведомстве, сигнал поступил от собственника земельного участка.

Как выяснилось, снежные завалы образовались после уборки территории, подведомственной ООО "Осиновая роща". Организация не вывозила снег на спецплощадку, а складировала на участке, принадлежащем ей на правах частной собственности.

Прокуратура внесла гендиректору организации представление об устранении нарушений. Ситуация с уборкой территории находится на контроле надзорного органа.