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Новости 11:14

Прокуратура потребовала устранить нелегальную свалку снега

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала устранить нелегальную свалку снега

Прокуратура Выборгского района провела проверку после сообщения о нелегальной свалке снега в Парголово. Как уточнили в ведомстве, сигнал поступил от собственника земельного участка.

Как выяснилось, снежные завалы образовались после уборки территории, подведомственной ООО "Осиновая роща". Организация не вывозила снег на спецплощадку, а складировала на участке, принадлежащем ей на правах частной собственности.

Прокуратура внесла гендиректору организации представление об устранении нарушений. Ситуация с уборкой территории находится на контроле надзорного органа.


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