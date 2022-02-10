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Новости 17:16

Кобринский отказался от судебных претензий к изданию Republic*

фото ЗакС политика Кобринский отказался от судебных претензий к изданию Republic*

Издание Republic*, к статье которого возникли претензии у члена "Яблока" Александра Кобринского, внесло правки в материал авторства журналистки Риммы Поляк: в нём, напомним, рассказывалось о неподобающем отношении юриста к студенткам.

Претензии у "яблочника" вызвал текст "Эффект Кобринского: старое "Яблоко" и новая этика". После заявлений героя статьи о готовности подать в суд на Поляк, редакция издания внесла правки в изначальный материал. Как итог, Кобринский от судебного иска отказался.

"Статья, в которой материал дается исключительно с точки зрения представителей лишь одной стороны конфликта, не имеет никакого отношения ни к журналистике, ни к этике", - высказался о конфликте Кобринский, чьё заявление приводит пресс-служба "Яблока".

Напомним, что ранее Кобринский отсудил у журналистки "Холода" Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей, оспорив приведённые в материале "Блистательный профессор" сведения о его взаимоотношениях со студентками. После этого "яблочник" подал к ней ещё один иск, вторым ответчиком в котором значится Высшая школа экономики. Приморский районный суд оставил иск без движения. 

*Издание Republic внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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