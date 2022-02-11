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Новости 9:31

Комздрав Петербурга решил вернуть часть детских COVID-коек к плановой работе

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга решил вернуть часть детских COVID-коек к плановой работе

Петербургский комитет по здравоохранению принял решение возвратить к привычному режиму часть перепрофилированных детских COVID-коек, информирует пресс-служба ведомства.

"С подтвержденным СOVID-19 в больницах находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35%. Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе", — отчитывается комздрав.

Не так давно власти Северной столицы приняли решение расширить коечный фонд, увеличив количество как взрослых, так и детских мест в инфекционных стационарах.

Петербург держится на пикет заболеваемости коронавирусом: на больничный были вынуждены уйти свыше 280 тысяч горожан.

Из-за высокого уровня распространения инфекции в городе был введён детский локдаун: несовершеннолетним запретили посещение общественных мест, а учащихся 7-11 классов перевели на удалёнку.


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