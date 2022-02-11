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Новости 10:44

"Ъ": ЕР поставила цель к выборам 2024 года набрать 30 млн реальных сторонников партии и Путина

фото ЗакС политика "Ъ": ЕР поставила цель к выборам 2024 года набрать 30 млн реальных сторонников партии и Путина

В "Единой России" началось обновление партийной базы: процесс был запущен с единственной целью - набрать к грядущим президентским выборам в 2024 году многомиллионный "костяк" реальных сторонников политячейки, информирует "Коммерсант", ссылаясь на близкие к ЕР источники.

На сегодняшний день в ЕдРе состоят 25 млн человек, однако "по-настоящему лояльны власти" только 40% её членов. В связи с этим ЕР поставила задачу к выборам 2024 года набрать 30 млн "реальных сторонников партии и Владимира Путина", делится "Ъ".

Пока что ЕР завершила аудит своей базы. По словам собеседника газеты, партийных членов проверяли по их записям в соцсетях.

"Если мы видим, что человек лайкает посты Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник", - поделился источник "Коммерсанта".

Федеральное руководство ЕР спустило регионам указ приступить к базовой чистке своих рядов и активизировать работу по поиску новых членов партии.


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