Вишневский попросил прокурора Петербурга повлиять на ситуацию с ВНИИБ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой провести проверку законности продления разрешения на строительство жилого дома на месте ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале 11 февраля.

Вишневский заявляет, что продление разрешения на строительство многоквартирного дома холдингу "ФСК" (собственнику участка, на котором возведено здание ВНИИБ) может нарушать постановление правительства РФ № 440 от 3 апреля 2020 года "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020-2022 годах" и Федеральный закон № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Парламентарий просит прокурора Мельника отозвать продленное разрешение на строительство.

Напомним, 8 февраля "яблочник" направлял похожее обращение главе города Александру Беглову, требуя обязать КГИОП внести здание ВНИИБ в реестр объектов культурного наследия.

Ранее издание "Деловой Петербург" писало, что собственник участка отказался от идеи сносить здание. Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что не доверяет застройщику.

Накануне защитники ВНИИБ предотвратили попытку строителей начать работы по прокладке электросетей возле исторической постройки. ЗАКС.Ру рассказывал, как инициативным жителям удалось убедить подрядчиков остановить деятельность.

Константин Леньков