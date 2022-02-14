ВТБ продал суверенному фонду Катара долю в проекте ЗСД

Российский банк ВТБ заключил успешную сделку по продаже доли в холдинге "Магистраль Северной столицы", являющейся концессионером проекта петербургского Западного скоростного диаметра, суверенному фонду Катара, информирует "Интерфакс". В итоге партнёру передана доля в размере 24,99%.

Суверенный фонд Катара принимал участие в сделке через свою "дочку" F4 Holding LLC.

Отметим, что структура ВТБ – "ВТБ Инфраструктурный холдинг" – по-прежнему владеет долей в 49% в холдинге "Магистраль Северной столицы". Другие 22,09% принадлежат компании "Дефенсум-Инвест".

Напомним, ВТБ начал принимать активное финансовое участие в строительной сфере Петербурга. При поддержке банка возводят метро, развивается аэропорт "Пулково", строится новая инфекционная больница в Колпино.