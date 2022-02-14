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Новости 13:31

На Английской набережной началась реставрация особняка Румянцева

фото ЗакС политика На Английской набережной началась реставрация особняка Румянцева

Государственный музей истории Петербурга известил о начале реставрационных работ в особняке Румянцева на Английской набережной.

Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения. Последний раз особняк приводили в порядок 20 лет назад.

Работы коснутся фасада здания, укрепления лепнины и других элементов декора.

По плану завершится реставрация в октябре текущего года.

Особняк возвели в Петербурге в 1740-х годах. В 1802 году его приобрёл граф Румянцев и учредил в нём центр наук.


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