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В Петербурге по делу об избиениях людей задержали четверых полицейских

фото ЗакС политика В Петербурге по делу об избиениях людей задержали четверых полицейских

Избиение задержанных и необоснованное применение к ним спецсредств привело к задержанию 15 февраля в Петербурге четверых полицейских, о чем сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Инцидент, обстоятельства которого расследуются, имел место 10 ноября, в День полиции, в Приморском районе, когда силовики задержали нескольких посетителей ресторана. В служебном автомобиле, как пишет Чиков со ссылкой на потерпевшего, несмотря на отсутствие сопротивления, к задержанному по имени Хачик Джоргнцян дважды применили электрошокер. По прибытии в 86 отдел полиции увезенные с банкета стали жертвой группового избиения со стороны правоохранителей, получив множественные травмы. На двоих из них. включая Джоргняна, составили протокол о мелком хулиганстве, выписав штраф в размере 500 рублей.

Дело в отношении четверых полицейских расследуется по ч.3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).


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