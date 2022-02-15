Череповецкому "навальнисту" удалось отсудить у полиции 5 тысяч рублей из-за незаконной "административки"

Оппозиционный активист из Вологодской области Никита Казаков смог выиграть в суде у МВД, оспаривая свое административное дело, которое возбудили в связи с прошлогодней акцией протеста 21 апреля. Его интересы в суде представляла юристка Варвара Михайлова, передает Telegram-канал "Апология". Силовики по решению суда должны будут выплатить "навальнисту" 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда и еще 300 рублей госпошлины.

Иску Казакова предшествовал прошлогодний штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный ему за организацию публичного мероприятия. Однако в дальнейшем удалось доказать, что акция не предполагала участия в ней более ста человек, а значит, не требовала никакого согласования. В результате дело закрыли, после чего активист и решился отсудить у полицейских компенсацию. МВД собирается обжаловать вынесенное в пользу Казакова решение.

Напомним, что несанкционированные митинги 21 апреля по всей России были знаком несогласия с условиями содержания Алексея Навального в ИК-2 Владимирской области, жаловавшегося на непредоставление ему медпомощи и объявлявшего голодовку.