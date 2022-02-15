Чиновники проверяют обстоятельства загрязнения Охты

Зафиксированный очевидцами сброс грязи в Охту подтвердился при осмотре акватории реки сотрудниками Северо-Западного управления Росприроднадзора, о чем в ведомстве сообщили 15 февраля. Загрязнение произошло в районе моста Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга. По словам заявивших об инциденте граждан, утечка произошла со стройплощадки по соседству, где возводят жилой комплекс "ЗимаЛето". Специалисты продолжают разбираться в проишествии.

"В рамках оперативного выезда установлено, что проводятся земляные работы по обустройству инженерных коммуникаций. В момент осмотра зафиксированы следы сброса со строительной площадки загрязненных стоков на снежный покров по берегу реки, а далее на ледовую поверхность водного объекта", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновники усматривают в действиях нарушителя признаки ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ, что для юридических лиц чревато штрафом до 300 тысяч рублей. Процессуальное решение Росприроднадзор пока не принял.

фото: spb.rpn.gov.ru