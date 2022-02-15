Дело о хищении 300 миллионов на электрификации "Газпром Арены" передадут в суд

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств, полученных "Ленэнерго" на прокладку кабельной линии между "Василеостровской" и "Крестовской" подстанциями. Об этом сообщается 15 февраля на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено против троих местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемые по фиктивным документам похитили более 300 миллионов рублей. Из полученных денег они легализовали 165 миллионов рублей, приобретая дорогие машины и недвижимость, а также совершая фиктивные сделки между счетами подконтрольных им организаций.

Также следствие считает, что с марта 2015 года по октябрь 2016 года двое фигурантов похитили более 100 миллионов рублей, принадлежащих АО "Санкт-Петербургские электрические сети".

Уголовное дело направят в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как отмечал "Интерфакс" со ссылкой на открытые источники, подстанция "Крестовская" была построена для электрификации "Газпром Арены". В 2020 году в Петербурге были арестованы заместитель генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексей Горячев и гендиректор ООО "ГлавЭнергоМонтаж" Иван Карпович. Тогда их подозревали в хищении 131 миллиона рублей.