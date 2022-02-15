Иск о защите чести и достоинства на 1 рубль обошелся Войтановскому в 75 тысяч рублей

Горсуд Петербурга 15 февраля утвердил сумму издержек, которую глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский должен выплатить депутату совета Александру Изотову. Мундеп рассказал ЗАКС.Ру, что суд удовлетворил возмещение издержек в размере 62,5 тысячи рублей.

Судебное разбирательство между депутатом и главой округа продолжалось два года. В феврале 2020 года Изотов обратился в суд с иском о защите чести и достоинства из-за публикации в группе главы муниципалитета "ВКонтакте". В сообщении говорилось, что Изотов намеревался "проникнуть в кабинеты сотрудников местной администрации и захватить важные документы". Кроме того, его подозревали в работе на структуры политика Алексея Навального. В марте 2021 года районный суд признал эти сведения не соответствующими действительности. В качестве компенсации Изотов потребовал один рубль. Суд также обязал ответчика оплатить судебные расходы: 10 тысяч за услуги адвоката, три тысячи за заверение документов у нотариуса и оплату госпошлины.

Войтановский пытался обжаловать решение в городском суде, но проиграл. За работу представителя Изотова во второй инстанции суд обязал выплатить 20 тысяч рублей. Еще в 40 тысяч рублей обошлась судебная лингвистическая экспертиза.

Общая сумма издержек за все заседания составила более 75 тысяч рублей. Их Войтановский должен выплатить Изотову в течение 30 дней. Кроме того, глава округа по-прежнему должен выплатить моральную компенсацию в размере одного рубля. Мундеп уточнил, что назначить минимальную сумму компенсации он решил, поскольку ему важнее восстановить справедливость.

Напомним, в марте в МО "Лиговка-Ямская" состоится первое заседание за 11 месяцев. На нем депутаты намерены рассмотреть вопрос об отставке Войтановского из-за нарушений в декларации, выявленных в Смольном.