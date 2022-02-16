Лжеминеры третий день подряд прерывают учебный процесс в школах Калининского района

В Калининском районе вновь прерван учебный процесс более чем в 50 школах, сообщается в среду, 16 февраля, в паблике "ДТП и ЧП. Петербург". Работу заведений остановили послания взрывоопасного характера.

Уточняется, что учёба в петербургских школах парализована уже третий день подряд. В родительских чатах некоторые призывают не торопиться с отправлением детей на занятия.

В числе школ, получивших письма лжеминеров, - гимназия № 159 на проспекте Мечникова, школа № 79 на улице Брянцева, школа № 184 на улице Верности.

Прибывшие на места правоохранители проверяют здания без эвакуации, однако занятия во многих так и не начались.

"Третий день закрыта школа Калининского района № 81. Как работать родителям, чьи дети не могут самостоятельно добираться до школы в силу возраста, а ехать около часа?" — задаётся вопросом мать одного из учащихся.

Днём ранее, 15 февраля, угрожающие письма получали также петербургские суды. Всего под волну лжеминирования попали свыше 2,6 тысяч учреждений.