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Новости 11:31

Петербург вновь вырвался в лидеры по суточному COVID-приросту

фото ЗакС политика Петербург вновь вырвался в лидеры по суточному COVID-приросту

Российская коронавирусная статистика пополнилась 179 284 новыми случаями заражения, информирует 16 февраля оперативный штаб.

За последние 24 часа в больницы с подтверждённым ковидом были госпитализированы 19 573 россиянина, что на 10,3% меньше, чем днём ранее.

Выздоровели ещё 172 468 инфицированных, скончались — 748.

Петербург вновь оказался на первом месте по уровню распространения заболевания: за сутки выявили 17 151 случай. Отметим, что 15 февраля было зафиксировано существенное снижение суточной заболеваемости: в городе на Неве ковид диагностировали у 7 091 человека. 

На второй позиции расположилась Москва с 11 262 новыми случаями, на третьей — Красноярский край (+7 193 случая).


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