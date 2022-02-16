Бельский согласился высказаться о существенности потерь Петербурга после окончания пандемии

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. Получив благодарность в ЗакСе 16 февраля, она заявила, что город прошел два года пандемии "без существенных экономических и людских потерь".

- Итоги пандемии мы еще будем подводить. И я выскажу свое мнение относительно существенности или несущественности. Сейчас мы находимся в той стадии, когда болезнь ещё идёт. Поэтому мы не можем сказать, каковы были наши потери, - сказал спикер.

По мнению Бельского, существенность или несущественность потерь от пандемии можно оценить только на фоне того, как ситуация с коронавирусом складывается по всему миру.

Ранее стало известно, что Петербург вернулся на первое место по количеству суточного прироста заразившихся COVID-19. За время пандемии в городе от коронавируса, согласно официальной статистике, умерли более 30 тысяч человек. Длительное время регион был на первом месте в антирейтинге случаев смертности на 100 тысяч жителей.