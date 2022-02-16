Прокуратура подала в суд на коммунальщиков из-за перелома у ребенка

Прокуратура подала иск к Жилкомсервису № 3 Кировского района с требованием о выплате компенсации ребенку, поскользнувшемуся на тротуаре. В результате падения 10-летний мальчик получил перелом лодыжки, сообщает 16 февраля ведомство.

Инцидент произошел 16 января у дома № 158 по проспекту Стачек. В травмпункте школьнику оказали медицинскую помощь, сейчас он продолжает лечиться.

Родители пострадавшего обратились в прокуратуру Кировского района с заявлением о судебной защите сына. Проведенная проверка показала, что причиной падения ребенка стала ненадлежащая уборка территории. Ответственность за состояние тротуара несет ООО "Жилкомсервис № 3 Кировского района", к которому и был подан иск о компенсации морального вреда. Сейчас заявление находится на рассмотрении.