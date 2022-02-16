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Новости 18:01

Вишневский объявил конкурс на лучшие запреты для пассажиров метро

фото ЗакС политика Вишневский объявил конкурс на лучшие запреты для пассажиров метро

Вишневский объявил конкурс на лучшие запреты для пассажиров метро Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") объявил 16 февраля о запуске конкурса на лучшие запреты для пассажиров петербургского метро. Инициатива стала ответом на штрафы за неподобающее поведение в подземке, принятые городским парламентом.

"Объявляю конкурс: что еще запретить в метро? Навскидку: большой теннис, биатлон, катание на коньках, выгул ручных львов и тигров, полеты на дельтапланах, автогонки, бальные танцы", — перечислил варианты депутат.

По словам Вишневского, у желающих поучаствовать есть в запасе один месяц. Лучшие идеи народный избранник пообещал подать к проекту в качестве поправок.

Пользователи Facebook откликнулись на идею парламентария и уже сделали ряд предложений под записью. В комментариях появились предложения запретить в метро "захоронение радиоактивных отходов", "приём металлолома", "совершать подпрыгивания и заниматься сном" и "целоваться на эскалаторе".

Ранее депутаты Заксобрания приняли в первом чтении пакет поправок к городскому закону об административных правонарушениях. Проект внес губернатор Александр Беглов, документ предусматривает наказание за расклейку стикеров в метро, несанкционированное проведение религиозных, спортивных, политических мероприятий в вагонах и на объектах метрополитена, запуск фейерверков и прочее. Оппозиционные депутаты сочли проект не готовым и предложили его не принимать.


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