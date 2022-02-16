Вишневский объявил конкурс на лучшие запреты для пассажиров метро Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") объявил 16 февраля о запуске конкурса на лучшие запреты для пассажиров петербургского метро. Инициатива стала ответом на штрафы за неподобающее поведение в подземке, принятые городским парламентом.



"Объявляю конкурс: что еще запретить в метро? Навскидку: большой теннис, биатлон, катание на коньках, выгул ручных львов и тигров, полеты на дельтапланах, автогонки, бальные танцы", — перечислил варианты депутат.



По словам Вишневского, у желающих поучаствовать есть в запасе один месяц. Лучшие идеи народный избранник пообещал подать к проекту в качестве поправок.

Пользователи Facebook откликнулись на идею парламентария и уже сделали ряд предложений под записью. В комментариях появились предложения запретить в метро "захоронение радиоактивных отходов", "приём металлолома", "совершать подпрыгивания и заниматься сном" и "целоваться на эскалаторе".



Ранее депутаты Заксобрания приняли в первом чтении пакет поправок к городскому закону об административных правонарушениях. Проект внес губернатор Александр Беглов, документ предусматривает наказание за расклейку стикеров в метро, несанкционированное проведение религиозных, спортивных, политических мероприятий в вагонах и на объектах метрополитена, запуск фейерверков и прочее. Оппозиционные депутаты сочли проект не готовым и предложили его не принимать.