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Новости 13:33

В Совфеде предложили признать противоправным радфем и чайлдфри контент

фото ЗакС политика В Совфеде предложили признать противоправным радфем и чайлдфри контент

В Совете Федерации в сотрудничестве с российским интернет-регулятором Роскомнадзор готовится документ, который расширяет перечень противоправного контента, подлежащего досудебной блокировке. В перечень предлагается внести темы, связанные с радикальным феминизмом, чайлдфри, а также "нездоровыми половыми отношениями", отметила один из авторов данной инициативы, сенатор Маргарита Павлова.

В основном Павлова негодует от того, что как минимум радфем и чайлдфри обесценивают значение семьи и роль женщины в ячейке общества.

"Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье – так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства", - перечисляет "девиации" сенатор, слова которой ретранслирует РИА "Новости".

Ежедневно на просторах интернета появляется всё большее количество противоправного контента, который несёт угрозу обществу, а конкретнее – институту детства, переживает Павлова.

Многие жалобы связаны с деятельностью сообществ социальной сети "ВКонтакте", которая, по словам сенатора, уже была признана "самой грязной". Пользователи, столкнувшиеся с шокирующим их контентом, не всегда добиваются его блокировки ввиду отсутствия правовых рычагов регулирования, заключила Павлова.


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