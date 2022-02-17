В парке Сосновка установили почти 1700 новых светодиодных фонарей

Парк Сосновка получил новое электроосвещение: в зелёной зоне завершился монтаж диодных фонарей, всего установлено 1690 светильников, информирует пресс-служба Смольного.

Комментируя новость, петербургский глава Александр Беглов отметил масштабность проекта модернизации наружного освещения, реализованного в парке.

"Новые, красивые фонари установлены на опорах, выполненных по индивидуальному проекту. Они имеют современный лаконичный дизайн. Светильник незаметен на опоре и является продолжением кронштейна. По вечерам фонарь преображается в тонкую световую линию", - описали внешний вид фонарей в Смольном.

Благодаря улучшенной подсветке по вечерам стали более заметны границы пешеходных аллей. Всего в Сосновке осветили 41 километр дорожек.

На данный момент специалисты должны завершить работы по благоустройству территорий в местах, где появились новые фонари и были проложены кабели. Этот этап начнётся весной.