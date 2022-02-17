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Новости 16:08

"Это пятое колесо в телеге": Амосов объяснил, почему голосовал против Дня отца

фото ЗакС политика "Это пятое колесо в телеге": Амосов объяснил, почему голосовал против Дня отца

Единственным депутатом парламента Петербурга, не поддержавшим инициативу единороссов о праздновании Дня отца в июне, оказался представитель "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов. Это следует из данных поименного голосования, появившихся на сайте ЗакСа 17 февраля.

Амосов объяснил свою позицию ЗАКС.Ру. Депутат считает, что День отца — искусственный праздник.

- Понятно, что требуется защита материнства. В этом смысле понятно, почему нужен женский день. Тем более что он возник в связи с необходимостью эмансипировать женщин с точки зрения их работы, более активного включения в социальную жизнь. А это что? Это должен быть день ответственности нашей, мужской. Но она и так должна присутствовать все время. В общем, мне кажется, что это какое-то искусственное изобретение, пятое колесо в телеге, - считает Амосов.

Воздержались по проекту два депутата — Борис Вишневский ("Яблоко") и Ольга Герасина ("Новые люди"). Остальные голосовали за.

Напомним, законопроект о Дне отца прошел второе чтение. Документ подготовили депутаты Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Причем изначально отмечать День отца предлагали в июне, но после того, как аналогичный праздник появился на федеральном уровне, перенесли на октябрь, чтобы праздновать вместе со всей страной.  


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