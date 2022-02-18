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Новости 11:12

За сутки в России заразились ковидом 180 тысяч человек

фото ЗакС политика За сутки в России заразились ковидом 180 тысяч человек

За прошедшие сутки в стране выявили 180 071 новый случай коронавирусной инфекции, что немногим менее 180 622 заболевших накануне. В Петербурге наблюдается аналогичная тенденция: 18 февраля в городе зафиксировано 16 398 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее — 16 595 новых больных.

Одновременно с этим в городе подросла статистика госпитализаций — с 698 случаев 17 февраля до 763 сегодня. Наблюдается рост количества выздоровевших (28 876 против 27 271 накануне). Количество смертей от болезни составило 78 за сутки (накануне было зафиксировано 74 таких случая).

В целом по стране отмечено 198 369 случаев выздоровления за сутки и 18 632 случая госпитализации. Также оперштаб отчитался о гибели 784 человек. Всего, по официальным данным, с начала пандемии в России переболели коронавирусом более 15 млн человек, скончались 343 957 пациентов.

Фото: pixabay


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