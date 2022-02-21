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Муниципал 11:01

Больше сотни мундепов подписались под письмом генпрокурору из-за мусорной реформы в Петербурге

фото ЗакС политика Больше сотни мундепов подписались под письмом генпрокурору из-за мусорной реформы в Петербурге

Коллективную жалобу за подписью 103 муниципальных депутатов Петербурга направили 21 февраля генеральному прокурору России Игорю Краснову. Мундепы просят проверить законность действий городских чиновников при проведении мусорной реформы и добиться ликвидации свалок на границе с Ленобластью.

"Установлено, что по итогу проведения собственных проверок жителей Санкт-Петербурга, путем установки GPS-трекеров в мусорные контейнеры, (модель TK905) было обнаружено несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов в Муринском поселении. Участок площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в районе улицы Челябинской (Санкт-Петербург) – на границе Красногвардейского и Всеволожского районов", - говорится в жалобе.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что организация несанкционированных свалок носит "системный и даже стихийный характер".

Первым обращение подписали один из авторов расследования о вывозе мусора на незаконную свалку Федор Грудин и его коллеги из местного совета МО "Правобережный". Свои подписи под документом поставили четыре замглавы муниципалитетов: Виталий Боварь из МО "Владимирский округ", Сергей Кузин из МО "Гавань", Павел Кондрашов из МО "Ульянка" и Александр Голованов из МО № 72. Единственный глава, поддержавший коллективную жалобу, - Вадим Войтановский из МО "Лиговка-Ямская".

Обновление. Войтановский сообщил ЗАКС.Ру, что отозвал свою подпись. Он объяснил, что его слова были неправильно истолкованы, а на самом деле в проблемах с вывозом мусора виноваты недобросовестные исполнители, которые подводят губернатора Александра Беглова. "Не губернатор же это возил. Я считаю, губернатор очень много делает для решения хозяйственных вопросов в городе", - заявил Войтановский.


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МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Правобережный
МО Ульянка
Пока еще нет голосов...
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Боварь Виталий Викторович
Войтановский Вадим Николаевич
Пока еще нет голосов...
Голованов Александр Андреевич
Пока еще нет голосов...
Грудин Федор Владимирович
Кондрашов Павел Вячеславович
Пока еще нет голосов...
Кузин Сергей Владимирович
Упоминаемые персоны
Боварь Виталий Викторович 
Войтановский Вадим Николаевич
Голованов Александр Андреевич 
Грудин Федор Владимирович
Кондрашов Павел Вячеславович 
Кузин Сергей Владимирович 

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