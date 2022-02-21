Больше сотни мундепов подписались под письмом генпрокурору из-за мусорной реформы в Петербурге

Коллективную жалобу за подписью 103 муниципальных депутатов Петербурга направили 21 февраля генеральному прокурору России Игорю Краснову. Мундепы просят проверить законность действий городских чиновников при проведении мусорной реформы и добиться ликвидации свалок на границе с Ленобластью.

"Установлено, что по итогу проведения собственных проверок жителей Санкт-Петербурга, путем установки GPS-трекеров в мусорные контейнеры, (модель TK905) было обнаружено несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов в Муринском поселении. Участок площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в районе улицы Челябинской (Санкт-Петербург) – на границе Красногвардейского и Всеволожского районов", - говорится в жалобе.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что организация несанкционированных свалок носит "системный и даже стихийный характер".

Первым обращение подписали один из авторов расследования о вывозе мусора на незаконную свалку Федор Грудин и его коллеги из местного совета МО "Правобережный". Свои подписи под документом поставили четыре замглавы муниципалитетов: Виталий Боварь из МО "Владимирский округ", Сергей Кузин из МО "Гавань", Павел Кондрашов из МО "Ульянка" и Александр Голованов из МО № 72. Единственный глава, поддержавший коллективную жалобу, - Вадим Войтановский из МО "Лиговка-Ямская".



Обновление. Войтановский сообщил ЗАКС.Ру, что отозвал свою подпись. Он объяснил, что его слова были неправильно истолкованы, а на самом деле в проблемах с вывозом мусора виноваты недобросовестные исполнители, которые подводят губернатора Александра Беглова. "Не губернатор же это возил. Я считаю, губернатор очень много делает для решения хозяйственных вопросов в городе", - заявил Войтановский.