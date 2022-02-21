Потехина: На пике омикрона в Петербурге болели пять тысяч учителей

Заболеваемость коронавирусом среди учителей и школьников снизилась по сравнению с показателями на начало февраля, заявила вице-губернатор Ирина Потехина. Такой информацией она поделилась в посте, опубликованном 21 февраля во "ВКонтакте".

По сообщению Потехиной, на пике пятой волны коронавирусом болели 4 935 петербургских педагогов. По состоянию на утро понедельника ковидом заражены 869 учителей.

"С зимних каникул дети и педагоги вышли в школу практически в полном составе: на удаленке находились всего два класса, а количество болеющих не превышало 500 человек у школьников и 100 человек у учителей, — утверждает вице-губернатор. — На таком уровне ситуация держалась всю первую учебную неделю".

Однако со второй недели цифры заболеваемости резко пошли вверх, напомнила Потехина. В результате к концу января 4 145 классов (более 20 % от общего количества) в петербургских школах учились удаленно. На смешанном формате находились более 17 тысяч детей.

Для снижения заболеваемости Смольный отправил в начале февраля 7-11 классы на дистант. 14 февраля, после возвращения школьников к очному обучению, на удаленке остались 75 классов. По состоянию на 21 февраля дистанционно учатся 30 классов в 16 петербургских школах.