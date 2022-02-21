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Новости 11:05

В Петербурге уменьшилось количество школьных классов на дистанте

фото ЗакС политика В Петербурге уменьшилось количество школьных классов на дистанте

За прошедшую неделю в Петербурге сократилось количество классов на дистанционном обучении. Если 14 февраля учились онлайн 75 классов в 40 городских школах, то 21 февраля на дистанте находятся 30 классов в 16 школах, сообщили в комитете по образованию.

В смешанном формате учится 5 131 петербургский школьник, отметили чиновники. Кроме того, из-за коронавируса закрыты пять групп в четырех детских садах.

Напомним, в период со 2 по 13 февраля школьники 7-11 классов в Петербурге учились дистанционно из-за распространения омикрон-штамма. Заодно была приостановлена очная работа кружков и учреждений дополнительного образования.

Фото: pixabay


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