Суд в Пскове запустил процедуру банкротства лидера барного QR-сопротивления Коновалова

Арбитражный суд Пскова принял во внимание заявление Федеральной налоговой службы о признании лидера барного протеста против QR-кодов Александра Коновалова банкротом, запустив процесс реструктуризации его долгов. Соответствующая информация отображена в картотеке дел инстанции.

Реестр требований кредиторов Коновалова содержит в себе претензии Федеральной налоговой службы на сумму 1,4 млн рублей, включая свыше 800 тысяч рублей основного долга, 128 тысяч рублей пеней, а также 425 тысяч рублей штрафов, "учитывая сумму пени и штрафов отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащую удовлетворению после погашения основного долга и причитающихся процентов".

Напомним, в конце января Александр Коновалов стал фигурантом уголовного дела о взятке. По версии СК, в сентябре 2021 года он якобы мог передать полицейским 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятое ранее у антикафе "Пакман" имущество. Октябрьский районный суд отправил его под стражу на два месяца.

Коновалов является неформальным лидером барного QR-сопротивления в Петербурге.