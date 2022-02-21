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Новости 14:57

МЧС оповестило петербуржцев об идущем на город сильном снегопаде и гололёде

фото ЗакС политика МЧС оповестило петербуржцев об идущем на город сильном снегопаде и гололёде

Во вторник, 22 февраля, в Петербурге заметно ухудшатся погодные условия: в город придёт сильный снегопад, а дороги местами могут превратиться в каток, информирует региональное управление МЧС.

Спасатели призывают жителей Северной столицы с осторожностью передвигаться по улицам города.

В Северо-Западном УГМС прогнозируют, что 22 февраля выдастся в Петербурге облачным: снегопад пройдёт ночью, на смену ему придёт снег с дождём.

Ночью столбик термометра будет держаться на отметках от –1 до +1 градуса, днём - от 0...+2 градусов. Ветер будет восточным, в течение дня изменится на юго-восточный умеренный.


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