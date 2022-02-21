ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:35

Путин: Решение о признании Донбасса будет принято позже

фото ЗакС политика Путин: Решение о признании Донбасса будет принято позже

Решение по вопросу признания самопровозглашенных республик Донбасса "будет принято сегодня", сообщил 21 февраля президент Владимир Путин. Заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета безопасности, посвященном конфликту на востоке Украины.

В ходе заседания ни один из выступавших не высказался против признания ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал подобное решение "единственным выходом" для Москвы. Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко обратились к президенту с просьбой признать республики Донбасса. Аналогичной точки зрения придерживались и другие выступавшие.

Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак выразил точку зрения, что "ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях". 

Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама