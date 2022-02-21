Путин: Решение о признании Донбасса будет принято позже

Решение по вопросу признания самопровозглашенных республик Донбасса "будет принято сегодня", сообщил 21 февраля президент Владимир Путин. Заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета безопасности, посвященном конфликту на востоке Украины.

В ходе заседания ни один из выступавших не высказался против признания ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал подобное решение "единственным выходом" для Москвы. Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко обратились к президенту с просьбой признать республики Донбасса. Аналогичной точки зрения придерживались и другие выступавшие.

Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак выразил точку зрения, что "ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях".

Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик.