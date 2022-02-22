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Бельский — о признании ЛДНР: Нас загнали в угол, и у нас нет выхода

фото ЗакС политика Бельский — о признании ЛДНР: Нас загнали в угол, и у нас нет выхода

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вслед за остальными коллегами по региональному парламенту поддержал решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Мнением председателя ЗакСа поинтересовался "Коммерсант".

"Конечно, поддерживаю [признание ЛДНР]. Нас загнали в угол, и у нас нет выхода. Мы восемь лет живем под санкциями, и пока это экономике России только на пользу идёт. С тех пор, как ввели санкции, с точки зрения производства мы неплохо продвинулись. Что касается уровня жизни населения, оценивать его с точки зрений санкций сложно. Когда их не было, он не всегда рос", — делится своей позицией по вопросу Бельский.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности страны выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о принятом решении признать независимость ЛДНР. Подробнее ознакомиться с ключевыми тезисами из послания главы государства, а также узнать, что об этом думает часть депутатского сообщества Северной столицы, можно в материале ЗАКС.Ру.

Добавим также, на новость уже отреагировали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Первый пообещал "никому ничего не отдавать", а второй пригрозил новыми санкциями.


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