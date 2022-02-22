Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей

Руководитель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА "Новости", что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

21 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о принятом решении признать независимость самопровозглашённых ЛДНР.

Подробнее ознакомиться с ключевыми тезисами из послания главы государства, а также узнать, что об этом думает часть депутатского сообщества Петербурга, можно в материале ЗАКС.Ру.

На новость отреагировали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Первый пообещал "никому ничего не отдавать", а второй пригрозил новыми санкциями.

Фото: vk.com/ ДНР Онлайн