Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу молодых людей 1995–2004 годов рождения. Соответствующая информация отображена на его сайте.

Кроме того, Пушилин подписал ещё один указ — о добровольном призыве мужчин старше 55 лет.

Ранее 22 февраля глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников (фракция КПРФ) объявил, что ЛДНР будут признаны в границах Луганской и Донецкой республик.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Он также поручил российским войскам поддерживать мир на сепаратистских территориях.